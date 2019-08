Your browser does not support iframes.

“C’è un canale che trasmetta i sorteggi di Champions League?” si chiede in una Instagram story. Pavel Nedved junior in quel di Praga, nel Paese natale dei genitori, dove si trova da qualche giorno. Insieme a lui sul divano, alle prese con lo zapping sulla tv ceca, c’è la bellissima sorella Ivana, forse non interessata come lui alle sorti della Juventus (ma la si è intravista allo stadio qualche volta…). Non sappiamo se alla fine la ricerca abbia avuto buon esito, fatto sta che la squadra locale, lo Slavia, alla fine l’hanno pescata proprio gli eterni rivali dell’Inter. Sotto gli occhi di Pavel senior, presente alla cerimonia di Montecarlo.



