Pavel Nedved parla ai microfoni di Mediaset prima di Monza-Juve."Buonasera. Devo dire prima che è un piacere essere invitati qui a giocare il Berlusconi. Sempre stato un piacere, ringrazio il Monza per l'invito"."Abbiamo parlato con il Sassuolo, abbiamo fatto la nostra offerta che crediamo sia congrua in questa situazione anche per il Covid. Siamo convinti che questa offerta sia buona e giusta. Se c'è fiducia? Siamo sempre fiduciosi, è normale che nelle trattative ci sono cose da chiarire, risolvere. Quando vuoi un giocatore e il giocatore vuole te, è chiaro...".- "E' un nostro giocatore, ha un anno di contratto e siamo felici di averlo con noi. Ci ha garantito ogni anno gol, anche tanti. Giocatore di massimo valore, puntiamo su di lui".