Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha commentato a Infinity+ la situazione bianconera dopo la partita vinta col Malmö in Champions League: ​"Caso plusvalenze? La società lavora come sempre, con serietà e tranquillità"."A gennaio può cambiare qualcosa con il mercato? Non credo, siamo vigili e attenti ma dobbiamo dare il giusto tempo ad Allegri per fare le scelte e dare opportunità a tutti"."Può essere ceduto? E' un ragazzo sfortunato: in Nazionale fa gol e belle prestazioni, con noi non riesce. Lui sfortunato con noi, noi sfortunati con lui, non riusciamo a farlo giocare"."Entro Natale? Con lui siamo tranquilli, non c'è fretta. Siamo a buon punto".