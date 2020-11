2









Nel prepartita di Juventus-Ferencvaros si è espresso a JTV il vicepresidente bianconero Pavel Nedved: "Dobbiamo dare continuità ai risultati, come diceva anche il mister. Soprattutto in Champions League non c'è momento in cui poi puoi recuperare: bisogna fare una bella prestazione e prendere i 3 punti. Non è un peso la possibile qualificazione, è bello giocare queste partite. Certo, d'ora in avanti fino a Natale abbiamo in tutto 9 partite: poter non essere sotto pressione nelle ultime due gare del girone di Champions sarebbe molto utile per risparmiare energie e concentrarsi al massimo sul campionato. Col Cagliari si è visto che la squadra segue l'allenatore e sta migliorando. Dopo poche partite non puoi subito assimilare tutti i movimenti che chiede Pirlo, comunque io ero già contento della prestazione contro la Lazio, al di là del risultato. Vogliamo proseguire su questa strada. Non mi aspettavo un modo di giocare così propositivo e offensivo, non è facile metterlo in pratica soprattutto in Italia dove di solito si vince con la difesa. Mi piace molto, e anche ai ragazzi. Abbiamo visto Szczesny e De Ligt ad esempio che apprezzano questo modo di giocare, che poi è quello più europeo. Giocare il pallone, essere offensivo: mi piace molto e voglio vedere ulteriori progressi".