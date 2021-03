2









Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato a JTv prima della sfida con il Porto: "Tutti stiamo aspettando questa partita, è nostro dovere provare a passare il turno. Come ogni anno. Cerchiamo di fare bene, i ragazzi si sono allenati bene e sono pronti. In queste serate ci serve qualcosa in più, se no non passi. Aspettiamo grandi risposte dalla squadra.



LAZIO - Cerchi sempre di fare bene, soprattutto prima delle partite importanti come queste. Noi l'abbiamo fatto e siamo riusciti a far riposare qualcuno, abbiamo avuto risposte belle e importanti da giocatori. Pirlo ha potuto scegliere oggi la formazione e ha qualche cambio in panchina in più. Cercheremo di dare tutto e passare.



GIOCARE BENE TECNICAMENTE - Più rischi, soprattutto dai big? Sì, è così. Ovviamente sono quelle partite dove devi dare qualcosa in più, altrimenti in Europa non vai avanti. Cercheremo di fare meglio di Oporto, lì non ci ha soddisfatto quasi nulla. In Europa possiamo starci e dobbiamo dimostrarlo, dando risposte stasera.



LA PARTITA - Si difenderanno? Può essere, ma visto che la formazione è la stessa di Oporto, dove hanno fatto una bella partita, aggressivi, ben messi, e noi abbiamo sbagliato tantissimo. Dobbiamo essere precisi, giocare in velocità e essere ancora più offensivi".