27









Il dirigente bianconero Pavel Nedved, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV nel pre partita della sfida di Champions contro il Villarreal.



SUL VILLARREAL - 'E’ una squadra che concede poco e quello che ti concede lo devi sfruttare altrimenti andremo in difficoltà. Emery è molto preparato in Europa, dobbiamo stare attenti'.



CONSAPEVOLEZZE - 'Dopo il mercato fatto a gennaio c'è una nuova consapevolezza. I risultati non sono arrivati ultimamente, ma la squadra in campo c’era e si è visto. Sappiamo che in Champions però bisogna fare molto di più'.



RICORDO SUL CHELSEA - 'Non ci portiamo dietro nessun ricordo. Bisogna essere pronti e rispondere a quello che ci aspetta qui, cioè una gara bella tosta'.