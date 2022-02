Le parole di Pavel Nedved a Infinity:



FURINO - "Abbiamo saputo e ci dispiace, gli facciamo un in bocca al lupo perché è un idolo e spero che i ragazzi facciano una bella prestazione e vincano per lui, gli farà piacere"



PARTITA - "Sicuramente non basterà una prestazione da Serie A, servirà una partita da Champions, bisogna fare qualcosa in più"



RINNOVI - "Siamo stati chiari con tutti i giocatori. Pensiamo prima al risultato sportivo, che per noi è determinante, e poi affronteremo tutto a tempo debito. I ragazzi lo sanno e siamo contenti del loro atteggiamento. Aspetteremo, non c'è fretta"



PLUSVALENZE - "Non siamo preoccupati. Non aggiungo nulla rispetto al comunicato della società, è tutto in mano agli avvocati"