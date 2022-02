Pavel Nedved, a DAZN, ha parlato così poco prima di Atalanta-Juve.



GAP CON LE PRIME 4 - "Il mercato è servito a questo? L'entusiasmo c'è, il mercato è importante, complimenti ad Arrivabene e Cherubini, molto bravi. Si percepisce una nuova atmosfera nella squadra, più voglia di sacrificarsi che magari ci è mancato in qualche partita. Siamo contenti, i ragazzi stanno andando e dobbiamo continuare così".



MORATA DOPO L'ARRIVO DI VLAHOVIC - "Come l'ha presa? Magari si parla meno di lui, ma credo che per lui è un tassello più importante. Lui si sacrifica, attacca bene la palla, lo spazio, di fronte alla porta. E' molto importante per i tre. Il mister li ha riproposti, vuol dire che ha apprezzato il sacrificio durante la partita in cui hanno giocato insieme. E' molto soddisfatto, altrimenti non li avrebbe fatti giocare insieme".



RINNOVO DYBALA - "Noi dobbiamo affrontare più rinnovi, sappiamo che abbiamo 4-5 giocatori in scadenza a giugno, lavoreremo nelle prossime settimane come ha detto Arrivabene. Si stanno comportando bene, sono professionisti, si vede che ci tengono e ci danno soddisfazioni".