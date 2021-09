Pavel, a DAZN, presenta Spezia-Juve."Preoccupato? Solo per i punti che abbiamo raccolto, non tantissimi. Vedo positività nelle prestazioni, nell'ultima abbiamo fatto meglio anche della Champions. Non l'abbiamo mantenuta per 90', poi è mancata concentrazione. Dobbiamo migliorare"."Non mi aspettavo di più. Sta facendo molto bene. E' andato in Nazionale in ottima forma, poi è tornato per 8-10 giorni e non ha fatto bene. Abbiamo dovuto gestirlo, poi è entrato. Oggi gioca, è pronto"."Rinnovo? Siamo contenti di quello che sta facendo Paulo. Ottime prestazioni, da leader. Siamo contenti. Stiamo proseguendo sul rinnovo, dobbiamo trovare il momento giusto per definire l'operazione. Se ci siamo? Sì, diciamo che stiamo trattando, sta andando bene. Stiamo trattando e manca qualcosina. Segnali positivi".