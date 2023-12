Ha fatto discutere in questi ultimi due giorni il botta e risposta tra Adrien Rabiot e Gagliardini, dopo che quest'ultimo aveva esultato in faccia al francese. L'ex Inter sui social ha tirato in mezzo anche la madre di Rabiot. "Chiama la mamma", la frase scritta su Instagram. "Sgradevole e ancora più fuori luogo il riferimento alla madre di Rabiot, procuratrice del medesimo: un'altra frase da bullo che tira in ballo la mamma. Quella che, peraltro, propri i bulli nel loro codice da rissa invitano sempre a lasciare fuori da ogni contesa", il commento di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sulla vicenda.