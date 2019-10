Your browser does not support iframes.

Il derby d'Italia si infiamma per il Corriere dello Sport. 'Inter-Juve decide chi comanda in Italia', scrive il quotidiano. Che poi aggiunge: "Ne resterà solo uno. Davanti ai 76 mila di San Siro e agli occhi del mondo Conte può volare a più 5 e mostrare che i bianconeri non sono invulnerabili. Ma se Sarri vince e sorpassa il rivale le ambizioni dei nerazzurri ricevono un colpo terribile. La vigilia scalda gli animi, e Antonio attacca Agnelli".



'Inter-Juve, la grande voglia' è invece il titolo di Tuttosport. "Conte sogna la fuga scudetto, Sarri tenta il sorpasso in testa"..



Nella gallery dedicata, le prime pagine dei quotidiani in edicola.