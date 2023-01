Il futuro di Zaniolo potrebbe essere lontano dall'Italia. In estate era stato vicino alla Juventus mentre adesso è il Milan che cerca di trovare l'accordo con la Roma per ingaggiarlo ma c'è una proposta dalla Premier League che può cambiare tutto. Il Bournemouth infatti ha offerto 30 milioni di euro per prendere subito il giocatore. Ora dipenderà da Zaniolo se accettare o no.