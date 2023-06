Punti collezionati: prima 70 e poi 72 (62 nella classifica "reale", quella frutto della penalizzazione per il caso plusvalenze). Vittorie 20-22, pareggi 10-6, sconfitte 8-10. Gol fatti: 57 contro 56. Gol subiti: 37 contro 33. Clean sheet: 13 e 20. Gare consecutive senza vittorie: sempre 4. Sono i principali numeri che possono riassumere in estrema sintesi le ultime due stagioni didellasotto la guida di Massimiliano, ora più in discussione che mai dopo la seconda annata di fila conclusa senza nemmeno un titolo in bacheca e, questa volta, pure con l'aggravante di un settimo posto - pur dovuto in gran parte alle note vicende giudiziarie - che vale solo un piazzamento in(UEFA permettendo, chiaramente).Insomma, guardando quei numeri, se si volesse giocare al "trova le differenze" si farebbe molta fatica a raggiungere un risultato degno di nota. Sostanzialmente, infatti,, sempre al quarto posto sul campo e sempre reduce da una campagna europea oltremodo deludente, nel primo caso terminata con una precoce eliminazione agli ottavi per mano di un Villarreal tutt'altro che imbattibile e nel secondo conclusa ancora peggio ai gironi, con la finale di Europa League poi sfuggita al penultimo atto contro il Siviglia. Se, quindi, dire "di male in peggio" forse non sarebbe propriamente corretto, di certo non si può nemmeno variare sul tema arrivando a un "di male in meglio".Ciò che emerge da quei (pochi) numeri elencati in apertura, infatti, è che, una lunga riga che parla di una, incapace di migliorare come ci si aspettava dopo la stagione targata Andrea Pirlo (che intanto aveva lasciato in dote almeno la Coppa Italia) ma, quasi paradossalmente, anche di peggiorare. E pur considerando che il percorso in Serie A è stato inevitabilmente condizionato dal "movimento" di, con tutte le conseguenze del caso sull'equilibrio di una squadra già di per sè precaria, la sensazione è che la Juve non abbia mai trovato un riferimento stabile nel proprio allenatore, la figura dalla quale ci si aspettava il definitivo "salto di qualità" e su cui in questi giorni si stanno concentrando tante riflessioni per il futuro. Ad ogni modo, con Allegri o senza Allegri,. Diretta verso l'alto, ovviamente.