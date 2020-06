Né Inter né Juventus, Arturo Vidal potrebbe finire al Boca Juniors. Il centrocampista del Barcellona è stato accostato a più riprese ai nerazzurri, soprattutto nella sessione invernale, e si è ipotizzato un suo ritorno a Torino nei tanti discorsi di mercato tra i bianconeri e i blaugrana, ma come riporta Sportmediaset, il cileno potrebbe chiudere la sua carriera in Argentina. La destinazione sarebbe gradita dal giocatore stesso, che ha messo ‘like’ ad un fotomontaggio creato dai tifosi del club sudamericano, che raffigura Vidal con la maglia del Boca. Più Sudamerica che Italia per l’ex Juve.