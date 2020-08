Tra le idee della Juventus per l'attacco c'era anche quella di riportare in Italia Edinson Cavani, che si è liberato dal Psg ed è libero di trovare un accordo con altri club. Niente da fare però per un ritorno in Serie A: né Juve né Inter per Cavani, che, come riporta Sky Sport, ha deciso di accettare la super offerta del Benfica che gli ha messo sul piatto un contratto da 10 milioni all'anno fino al 2023. A convincere l'attaccante uruguaiano, infatti, è stato proprio il mega ingaggio.