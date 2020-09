4









Né Alphonso Davies, né Hakimi e nemmeno Adama Traoré. Il record di calciatore più veloce al mondo è di Cristiano Ronaldo. Se il classe 2000 del Bayern Monaco è il più veloce attualmente, nonché il fenomeno recente visti i successi con i bavaresi e il grado di incidenza negli stessi, ecco che sul lungo periodo non ha ancora raggiunto CR7. Come lui, anche tutti gli altri. Da Hakimi, neo-acquisto dell'Inter, a Mbappé e Haaland, tutti dietro. In classifica anche Adama Traorè, velocista del Wolverhampton, diventato famoso per le sue galoppate e per l'olio spalmato sui muscoli per rendersi più scivoloso agli avversari. Il recordman in prestazione però, come detto, rimane Cristiano Ronaldo: il fenomeno della Juve nel 2018, direttamente dal Mondiale di Russia 2018...



La classifica completa nella nostra gallery.