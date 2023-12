In un’ampia intervista rilasciata questa mattina a La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Bologna Ndoye è tornato a parlare anche della sfida a inizio campionato giocata dagli emiliani contro la Juventus.‘ll rigore non dato contro la Juve? Si tratta di una scelta che ancora oggi non ho capito. La prima cosa che mi venne in mente? Che mi aveva abbattuto, che non ho più potuto fare gol, che era rigore netto. Un errore, tutto qua. Ma la nostra idea è sempre stata quella di guardare avanti’.