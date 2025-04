Ndoye: 'Grazie a Italiano segno di più e lui sa parlare con noi. Thiago Motta...'

GETTY

Dan Ndoye sta vivendo un momento d’oro con il suo Bologna e non nasconde l’entusiasmo per quanto sta accadendo nella sua carriera. Intervistato dal podcast After Italie dell’emittente svizzera RMC, l’esterno classe 2000 ha raccontato il suo gol più bello e l’evoluzione avuta sotto la guida di Vincenzo Italiano."Il goal al Napoli è il più bello della mia carriera, ho visto arrivare il pallone un po' indietro, d'istinto ci ho provato col tacco e il colpo mi è venuto molto bene", ha detto Ndoye. Il giocatore ha già segnato 8 reti in questa Serie A, ben lontano dall’unico gol realizzato nello scorso campionato.

Il merito, secondo lui, è anche del lavoro con il nuovo tecnico: "In questa stagione sto segnando di più grazie al gioco di Vincenzo Italiano. Sa parlare a noi giocatori, tirandoci fuori il massimo. Ci ha inculcato l'idea del pressing alto senza paura".Ripensando alla scorsa stagione con Thiago Motta, Ndoye ha sottolineato le differenze: "Noi esterni dovevamo stare molto larghi, ora sono più libero di andare verso la rete".Sulla Champions e sul futuro ha concluso: "Ora sono molto felice a Bologna, ma non chiudo la porta a nessuno".