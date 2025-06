Ndoye alla Juventus? La rivelazione del giocatore sul futuro

Il giocatore svizzero di proprietà del Bologna Dan Ndoye è corteggiato anche dalla Juventus, ma non solo. Sul giocatore c'è anche il forte interesse del Napoli campione d'Italia di Antonio Conte. Dal ritiro della Svizzera Ndoye ha parlato dell'interesse del Napoli verso di lui. Le sue parole:



NDOYE- "Non so dove giocherò il prossimo anno, ma è sempre una cosa bella quando la squadra che vince lo scudetto ha un allenatore come Conte che ti vuole".