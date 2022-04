Cher Ndour, centrocampista azzurro classe 2004, in forza al Benfica Under 19 oggi sfidante della Juve Primavera in Youth League, ha parlato a Tuttosport:



"Perché il Benfica dopo l'Atalanta? Vivo di stimoli e, dopo diversi anni nel vivaio della Dea, avevo bisogno di un'altra scarica elettrica: mi sono guardato intorno e ho scelto l'avventura all'estero. Punta molto sui giovani: mi è sembrata la decisione migliore per crescere ancora. Se mi pesa il paragone con Joao Felix? No, anzi: è uno stimolo in più. Come non mi danno fastidio i paragoni con Balotelli, abbiamo tappe comuni nel nostro percorso. Ispirazioni? Per la mentalità adoro Ronaldo, per le caratteristiche tecniche guardo molto a Pogba: analizzo sempre i suoi video e ho ancora una sua maglietta della Juventus autografata in camera" YOUTH LEAGUE - "Siamo un gruppo forte e stiamo bene: vogliamo sfatare il tabù dopo tre finali, sempre perse. Tanti amici nella juve? Per forza, soprattutto quelli con cui condivido la Nazionale. Sarà bello ritrovare in campo Hasa e Doratiotto, con cui mi sento quasi tutti i giorni. La Juve è forte in tutti i reparti, oltre ad avere singoli eccezionali come Miretti, Soulé e Chibozo"