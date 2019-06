A suo modo è stato il grande protagonista del primo giorno del ritrovo dei giocatori in casa Roma. L'assenza di Steven Nzonzi ha fatto rumore. Il centrocampista francese non si è presentato alle visite mediche di routine. Molto probabilmente, la società lo multerà, ma dietro questa mancata presenza forse ci sono i rumors del mercato. Nzonzi è corteggiato dall'Olympique Lione, dato che Tanguy Ndombele dovrebbe lasciare il club francese. Una buona notizia per la Juventus: i bianconeri sono interessati al centrocampista transalpino dell'OL. Tuttavia, in questo momento, il Tottenham sembra in netto vantaggio. L'arrivo di Nzonzi agevolerebbe la trattativa e l'eventuale cessione.