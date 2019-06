Ne ha scritto Calciomercato.com: Fabio Paratici ha un vero e proprio pupillo in questo mercato, e il suo nome è Tanguy Ndombele. Per CM, il sogno resta chiaramente quello di Paul Pogba: la trattativa si annuncia complicata, specialmente per le elevatissime cifre dell'affare, tra cartellino (ampiamente oltre 100 milioni) e ingaggio del giocatore. Sergej Milinkovic-Savic è il piano B, leggermente più economico rispetto al francese dei Red Devils, ma comunque difficile da portare a termine. Così Il profilo di Ndombele si fa avanti, sgomitando, in evidenza sul taccuino di Paratici: una candidatura valida per età, qualità e prospettive. PER NDOMBELE - Il francese c'è. Ma si farà pagare: l'OL ha già rifiutato un’offerta da 45 milioni di euro più bonus pervenuta del Tottenham. La Juventus è in prima linea, monitora attentamente la situazione, pronta, se necessario, ad andare all’attacco. Martedì, a Parigi, Paratici ha avuto un contatto diretto con una delegazione del Lione, per chiedere informazioni su Ndombele: la richiesta per il cartellino, tra i 60 e i 70 milioni di euro. Nessuna paura, ma ci vorrà tempo.