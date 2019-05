Si infiamma la lotta per Tanguy Ndombelé. Il centrocampista dell’Olympique Lione ha impressionato tutti con una stagione da protagonista nel club francese al punto da spingere diversi club a puntargli gli occhi addosso. La Juventus si è presto interessata al giocatore transalpino, ma per assicurarsi il suo cartellino dovrà fare i conti con una discreta concorrenza. Negli ultimi giorni si era fatto avanti il Paris Saint-Germain, ma, secondo fonti francesi, dopo un sondaggio iniziale, il club parigino sembrerebbe principalmente rivolto ad altri obiettivi. Per una big che si ritira ce n’è un’altra pronta a farsi avanti. È il caso del Tottenham. Gli Spurs, infatti, sono pronti a lanciare l’offensiva. Il Lione, dal canto suo, fissa il prezzo. L’affare si può fare per 60 milioni. Il testa a testa sembra riguardare Juve e Tottenham, ma la situazione può cambiare rapidamente.