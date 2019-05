Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, parla del futuro di Tanguy Ndombele, centrocampista del Lione obiettivo di Juve, Manchester United e Manchester City. Queste le parole del numero dell'OL ai media francesci: "Sto trattando con i più grandi club europei, ho contattato il PSG direttamente per dirgli di non sentirsi tagliati fuori per un giocatore di questa caratura". La squadra bianconera non molla però il colpo: il francese è tra i principali obiettivi del prossimo mercato, a prescindere da quale sarà il futuro tecnico che guiderà la Juventus. Ndombelé rappresenterebbe un innesto di qualità e quantità per la mediana bianconera.