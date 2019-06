In occasione della conferenza stampa di presentazione del neo-acquisto Jean Carlos, il presidente del Lione Jean Michel Aulas ha fatto il punto sul possibile addio del centrocampista classe '96 Tanguy Ndombelé, accostato nelle scorse settimane: “E' un giocatore che ha ricevuto richieste da diversi grandi club, ma ancora non c'è nulla di concreto. Non abbiamo necessità di vendere, ma se dovesse arrivare una proposta importante la prenderemo in considerazione”. E la Juve? Il mediano interessa, ma il prezzo che ne ha fatto il presidente Aulas è ritenuto troppo alto per la valutazione svolta invece dai dirigenti bianconeri. Il sogno resta Paul Pogba.