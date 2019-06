Il centrocampista del Lione Tanguy Ndombele non ha ancora deciso cosa fare la prossima stagione. Il francese è un obiettivo di mercato della Juventus. Fabio Paratici lo ha osservato in diverse occasioni nella passata stagione ma sono tanti i club interessati al suo acquisto, dal Tottenham al Man United: "Non ho ancora deciso se lasciare il Lione - dichiara Ndombele a Le Proges - il Lione giocherà la Champions League nella prossima stagione e non ho ancora chiesto se restare qui oppure andare via. Devo ancora parlare con il nuovo staff". La Juve resta in attesa di un segnale dalla Francia. Ndombele non ha ancora deciso il suo futuro.