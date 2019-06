Tra il sogno Paul Pogba e il ritorno di fiamma per Sergej Milinkovic-Savic, per il centrocampo della Juventus non si spegne l’idea che porta a Tanguy Ndombélé. Come scrive Tuttosport, i rapporti tra il club bianconero e il Lione sono ottimi, il presidente Aulas si è detto disposto a lasciar partire il proprio giocatore ma soltanto di fronte ad un’offerta importante. L’ostacolo è proprio rappresentato dal prezzo del cartellino, che con la concorrenza (dal Tottenham al Manchester United) potrebbe lievitare ulteriormente rispetto ai 70 milioni di euro di cui si parlava in inverno. Paratici si muove, per la prossima estate occhio al nome di Ndombélé.