Tanguy Ndombele è diventato oggi ufficialmente un nuovo centrocampista del Tottenham, che lo ha pagato la cifra record di 60 milioni di euro, cui aggiungerne altri 10 di bonus legati al rendimento. Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, qualche settimana fa aveva annunciato che avrebbe ceduto il proprio gioiello alla Juventus dell'amico Andrea Agnelli, nel caso in cui quest'ultimo avesse pareggiato l'offerta più alta per Ndombele. Evidentemente, i bianconeri non erano pronti a un simile sforzo sul mercato in questo momento.