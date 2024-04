Evanè stato ufficialmente dimesso dall'ospedale di Udine dopo il malore avuto durante la partita contro l'Udinese. Il difensore della Roma era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove ha ricevuto cure specialistiche.Il club ha rilasciato un comunicato ufficiale con i risultati degli esami dopo una serie di controlli effettuati nelle ultime 48 ore. La notizia della sua dimissione è un sollievo per i tifosi e per tutto il mondo del calcio, con la speranza chepossa recuperare completamente e tornare in campo al più presto.”In seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all’elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza allo stadio Evan Ndicka è stato ricoverato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sono stati effettuati controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca. Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Il calciatore effettuerà ulteriori controlli a Roma. La AS Roma vuole ringraziare per la grande professionalità e disponibilità l’Udinese Calcio, l’arbitro il sig. Pairetto, il pubblico presente allo stadio e il personale medico e sanitario dell’ospedale. Tutti insieme, in quei minuti concitati e di apprensione, abbiamo dimostrato i valori dello sport e messo al primo posto la salvaguardia della vita”.