Il secondo contagiato in poche ore anche in NBA. Tra ieri sera e stamattina sono arrivate le notizie della positività di Daniele Rugani (in Serie A e alla Juve) e Rudy Gobert in NBA, primi atleti delle due leghe. Ma in poche ore ecco un secondo contagio da coronavirus: Gabbiadini in Serie A e Donovan Mitchell in NBA. La giovane star del basket è un compagno di squadra di Gobert agli Utah Jazz ed è stato stato testato ieri notte negli spogliatoi della Chesapeake Arena di Oklahoma City, poche ore dopo la positività del compagno di squadra. Una curiosità è che Mitchell è un noto tifoso bianconero, che negli scorsi mesi ha avuto anche un divertente siparietto social con il club bianconero.



L'Nba si è fermata, come la Serie A. Un bene per tutti in questa emergenza.