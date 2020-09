Steve Nash come Pirlo, Brooklyn come la Juve: i Nets affidano la propria panchina all'esordiente 46enne, nel solo di quanto fatto dal presidente bianconero Andrea Agnelli con Andrea Pirlo. Nash, playmaker leggenda del basket, sarà chiamato a gestire talenti come Kevin Durant e Kyrie Irving alla prima volta da allenatore, proprio come l'ex playmaker della Nazionale, che allena Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.