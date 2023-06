Per Paul, la nuova stagione è già iniziata. Capiamoci: non che vada in campo, non che calci il pallone. Ma è lì, a vederla, a visionarla. A immaginarla. Il francese è già al lavoro, direttamente a Miami, dove tra le Finals di NBA (gran tifoso degli Heats e del suo amico Butler) e i giorni di costante allenamento proverà a farsi trovare pronto tra un mese, quando il ritiro della Juventus prenderà il via.Sì, l'obiettivo è essere abile e arruolabile il giorno 11 luglio, quando alla Continassa si partirà con la corsa e si darà ufficialmente il via alla stagione con il primo allenamento. Con Allegri? Paul lo spera, anche perché è tornato a Torino in particolare per l'allenatore che l'ha consacrato nel grande calcio. Intanto, giorno dopo giorno, prova a mettersi l'ultima stagione definitivamente alle spalle.