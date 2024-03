Dal sito ufficiale della Juve, un breve recap delle partite disputate dai giocatori bianconeri con le rispettive Nazionali Under 21.Continua l’ottimo percorso dell’, prima nel gruppo A dopo la vittoria per 2-0 contro la Lettonia: Fabioha giocato da titolare, rendendosi più volte pericoloso a livello offensivo e contribuendo al successo degli Azzurrini. Una ventina di minuti in campo anche per Samuel, entrato nel finale della sfida dominata dall’Inghilterra Under 21 contro l’Azerbaijan vinta per 5-1, che porta la Nazionale inglese ad agganciare l’Ucraina a quota 15 punti nel Gruppo F.Serata complicata invece per Tarikcon l’Under 21 della Bosnia - battuta 3-0 dalla Slovenia, con il difensore della Juventus Next Gen espulso per doppia ammonizione a inizio ripresa. Impegno amichevole invece per la Svezia U21 che domina la sfida contro Cipro, battendo gli avversari per 6-1 grazie anche alle giocate nella ripresa di Jonas- autore dell’assist del gol del 5-1 firmato da Melker Widell.