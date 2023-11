Arek Milik non sarà impegnato con la Polonia per le prossime gare di qualificazione ad Euro 2024, come riferisce Tuttosport. Scelta sorprendente del c.t Fernando Santos visto che l'attaccante da anni era presente con la nazionale. Milik avrà quindi due settimane di tempo per lavorare alla Continassa e preparare al meglio la sfida tra Juve ed Inter.