Settembre, tempo di nazionali. Vediamo nel dettaglio chi sono i giocatori bianconeri che hanno risposto alle convocazione delle rappresentative del proprio Paese e quali impegni dovranno affrontare.



PRIMA SQUADRA

Qualificazioni ad Euro 2020:

Bonucci e Bernardeschi. Gli azzurri affronteranno l’Armenia (il 5 settembre) e la Finlandia (l’8 settembre).

Pjanic: la Bosnia ed Erzegovina è nello stesso girone dell’Italia, lo juventino Pjanic sarà impegnato (nelle stesse date) contro Liechtenstein e Armenia.

Szczesny: il portiere sarà impegnato in Slovenia-Polonia (6 settembre) e Polonia-Austria (9 settembre).

Emre Can: il centrocampista sarà impegnato in Germania-Olanda (6 settembre) e Nord Irlanda-Gemrania (9 settembre).

De Ligt: il difensore affronterà Emre Can in Germania-Olanda e poi sarà impegnato in Estonia-Olanda (9 settembre).

Demiral: si giocano il 7 ed il 10 settembre le sfide che la Turchia affronterà contro Andorra e Moldavia.

Matuidi: si giocano il 7 ed il 10 settembre le sfide che la Francia affronterà con Albania e Andorra.

Cristiano Ronaldo: sempre il 7 ed il 10 settembre nelle sfide che vedranno il Portogallo di fronte a Serbia e Lituania.



Amichevoli Internazionali:

Paulo Dybala: Argentina-Cile del 5 settembre e Argentina-Messico il 10 settembre.

Juan Cuadrado: Brasile-Colombia del 6 settembre, Colombia-Venezuela del 10 settembre;

Rodrigo Bentancur: Costa Rica-Uruguay del 6 settembre, Stati Uniti-Uruguay del 10 settembre.

Alex Sandro: Brasile-Colombia del 6 settembre, Brasile-Perù del 10 settembre.



UNDER 23:

L’Italia Under 20 sarà impegnata il 5 settembre contro la Polonia ed il 9 settembre contro la Repubblica Ceca e vedrà impegnati i bianconeri Delli Carri, Frabotta, Loria, Olivieri e Portanova. Il nord coreano Han Kwang Song sarà impegnato nella doppia sfida contro Sri Lanka e Libano (5 e 10 settembre), Rafia ha risposto alla chiamata della Tunisia impegnata contro Mauritania e Costa d’Avorio (6 e 10 settembre) mentre il Portogallo U21 di Mota Carvalho affronterà Gibilterra e Bielorussia (5 e 10 settembre) e Peeters sarà con il Belgio U21 nelle sfide contro Galles e Bosnia (6 e 10 settembre).



PRIMAVERA:

L’Italia Under 18 è impegnata nella doppia sfida con Serbia del 7 e 9 settembre e vedrà impegnati gli juventini Riccio, Sekulov e Tongya. Gli azzurri Under 19 incontrerà Olanda e Svizzera l’8 e il 9 settembre: Gozzi, Fagioli e Petrelli i bianconeri. La Romania Under 19 di Dragusin affronterà l’Ucraina il 6 e l’8 settembre mentre nelle stesse date il Belgio Under 18 di Winter sarà di fronte alla Georgia.