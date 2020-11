In questo momento, al Liberty Stadium di Swansea, sta iniziando l'amichevole tra Galles e Stati Uniti, che avrebbe potuto veder contrapposti due centrocampisti della Juventus, accomunati dalla posizione nello scacchiere di Pirlo: Aaron Ramsey per il padroni di casa, Weston McKennie per gli ospiti venuti dall'Atlantico. Invece in campo ci sarà solo un giocatore della Juve, ossia McKennie, dato che Ramsey sta recuperando da uno dei frequenti problemi fisici. Il club bianconero quindi ha pubblicato sui propri canali social ufficiali un foto di 'in bocca al lupo' per il solo americano.