Nella nottata si sono giocate le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 nel continente americano. Un'occhiata ai minuti di gioco degli juventini è necessaria, anche per capire come arriveranno i giocatori alle prossime sfide che attendono laMCKENNIE - Ha giocato 90 minuti nella sfida terminata a reti bianche tra USA e El SalvadorDYBALA - Un quarto d'ora per la Joya, al suo ritorno con l'Argentina che ha vinto 4 a 1 contro il VenezuelaBENTANCUR - 70 minuti per il centrocampista nella partita tra Uruguay e Perù, finita 1 a 1ALEX SANDRO e DANILO - 90 minuti per entrambi gli juventini verdeoro, nella vittoria per 1 a 0 del Brasile contro il CileCUADRADO - 90 minuti anche per il colombiano, nel pareggio 1 a 1 contro la Bolivia