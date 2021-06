Serata di amichevoli tra nazionali all'inizio del mese degli Europei. Una sfida tutta juventina quella andata in scena a Nizza, dove la Francia fa la voce grossa in casa propria e batte 3-0 il Galles, avversario dell'Italia nel girone. Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot parte titolare e partecipa attivamente all'azione del vantaggio francese. Nel secondo tempo, sul fronte opposto, entra in campo Aaron Ramsey, che non riesce a raddrizzare la situazione. Nel frattempo, in Portogallo, Matthijs De Ligt affronta una serata non semplicissima: 2-2 dell'Olanda contro la Scozia.