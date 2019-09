In questa settimana senza Serie A sono le nazionali a tenere banco sui quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport dedica un servizio ai giocatori della Juve che saranno impegnati con le rispettive nazionali. Sono ben 29 i bianconeri impegnati in giro per il mondo: dagli azzurri Bonucci e Bernardeschi ad Emre Can che sfiderà Matthijs de Ligt, passando per Panic, Demiral, Szczesny, Matuidi e Cristiano Ronaldo. In Sud America largo a Cuadrado, Alex Sandro, Dybala e Bentancur. A rimpolpare la colonia di bianconeri, ci sono poi i giovani che scenderanno in campo con le rappresentative Under 18, Under 19, Under 20 e Under 21.