Brutte notizie per l'Inter che, a distanza, ieri sera ha osservato De Vrij uscire dal campo, nella sfida contro il Montenegro, per un infortunio muscolare. A conferma che il problema non è da sottovalutare, le parole di Van Gaal: "Penso sia fuori discussione che De Vrij giochi martedì con la Norvegia". Una notizia che avrà mandato tutte le furie Simone Inzaghi e che, al contempo, non avrà fatto piacere ad Allegri. Si spalancano, così, le porte della titolarità per de Ligt che, molto probabilmente, Allegri avrebbe preferito veder sedere nuovamente in panchina, e conservare le forze per il suo ritorno alla Juventus.