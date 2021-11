Dopo il pareggio dell'Italia contro la Svizzera e la vittoria con firma di McKennie con gli Usa nel match contro il Messico, altri giocatori. Si tratta di Aaron, Adriene Matthijs, impegnati rispettivamente in Galles-Bielorussia, Francia-Kazakistan e Montenegro-Olanda. Come di consueto, laha mando un in bocca al lupo ai propri calciatori. Probabilmente, dei tre partirà da titolare solo il gallese. Scorri la gallery per leggere i messaggi.