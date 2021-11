"Il programma di oggi vedrà coinvolti due bianconeri,uno di fronte all’altro e sarà una gara fondamentale per decidere chi tra Spagna e Svezia accederà direttamente alla prossima Coppa del Mondo. Le Furie Rosse, vincendo nel turno precedente contro la Grecia, hanno scavalcato in testa alla classifica proprio la Nazionale scandinava, sconfitta a sorpresa 2-0 in Georgia. Appuntamento, dunque, fissato per questa sera alle ore 20.45 all’Estadio Olímpico del la Cartuja di Siviglia. Agli iberici basterà anche un pareggio".Da Juventus.com