"Si è chiusa questa notte la sosta dei Nazionali bianconeri. In campo Uruguay, Colombia, Argentina e Brasile.Quattro partite e quattro successi per i nostri giocatori nelle rispettive Nazionali. L’Uruguay di Bentancur, in campo dal primo minuto, ha superato 1-0 l’Ecuador. Vittoria più ampia, invece, per la Colombia di Cuadrado, anche lui in campo dall’inizio e come Bentancur fino al triplice fischio: 3-1 sul Cile. Successo anche per i freschi vincitori della Copa América dell’Argentina che si sono imposti 3-0 sulla Bolivia (senza Dybala in campo). A chiudere la notte sudamericana ci ha pensato il Brasile di Danilo e Alex Sandro (entrambi titolari) che, con il 2-0 sul Perù, ha portato a otto la striscia di vittorie consecutive".Il report dal sito ufficiale della Juventus