Nella Juventus non sono stati convocati solo i giocatori della prima squadra nelle rispettive nazionali, ma anche due elementi dell'Under 23 di mister Zauli. Uno, a dire il vero, è ormai un aggregato fisso della prima squadra: il difensore Radu Dragusin, convocato dalla Romania Under 21 del c.t. Adrian Mutu per la fase a gironi degli Europei di categoria attualmente in corso. Mercoledì, con Dragusin a osservare i compagni dalla panchina, i rumeni hanno fermato l'Olanda sull'1-1 nel loro primo match del torneo. Anche l'altro Under 23 bianconero convocato, Hamza Rafia, è rimasto in panchina per tutti i 90' nella partita della nazionale maggiore della Tunisia, vinta 5-2 contro la Libia nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa.

Insomma, né Dragusin né Rafia hanno giocato. Vedremo se i rispettivi c.t. li schiereranno nelle prossime partite di questa tornata di nazionali.