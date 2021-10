di nuovo in. I due giocatori dellasono stati inseriti nella lista dei 23 convocati deldie saranno dunque a disposizione per le ultime gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar, quelle contro la Colombia (11 novembre) e l'Argentina (16 novembre). I verdeoro sono primi nel girone unico di qualificazione.Di seguito la lista completa dei convocati di Tite:- Portieri: Alisson, Ederson, Gabriel Chapecó- Difensori: Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Alex Sandro, Danilo, Renan Lodi, Emerson Royal- Centrocampisti: Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Fabinho, Gerson, Coutinho- Attaccanti: Neymar, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Matheus Cunha, Antony, Raphinha