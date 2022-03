In questi istanti sta andando di scena il match tra Italia e Turchia, valida per l'assegnazione del terzo e quarto posto di queste due gare per le qualificazioni ai Mondiali. In campo però ci sono anche altre Nazionali, tra cui il big match della giornata tra Olanda e Germania. Sfida quella tra Orange e tedeschi che vede la presenza in campo di un giocatore bianconero, l'ex Ajax De Ligt, lanciato sin dal primo minuto dal suo ct. Di seguito le formazioni delle due squadre.



Olanda (3-4-1-2): Flekken; de Ligt, van Dijk, Blind; Dumfries, Koopmeiners, de Jong, Malacia; Berghuis; Malen, Depay.



Germania (3-4-3): Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck; Sane, Gundogan, Muller, Raum; Havertz, Werner, Musiala.