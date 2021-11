La Juventus stasera non solo ha visto Dejan Kulusevski sconfitto 2-0 a sorpresa dalla Georgia, entrando solo negli ultimi 20 minuti ma non riuscendo a evitare alla Svezia una sconfitta che permette alla Spagna di scavalcarla in cima al girone di qualificazione ai Mondiali. Ma il club bianconero ha anche visto una doppietta messa a segno da una talentuosa ala sinistra classe 2001 che a inizio 2021 è stata anche nel mirino della Juve:che ha trafitto l'ex portiere della Roma Olsen con un tap-in prima e con un'azione di sfondamento centrale poi. Poi non se ne è più parlato, anche perché era soprattutto un pallino di Paratici che ora lo osserva al Tottenham.