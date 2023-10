Vietare laitaliana a chi scommette è una possibilità. Nel pieno del caso scommesse, che ha già visto la squalifica per Nicolòin attesa della decisione su Sandroe degli approfondimenti su Nicolò, il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea, intervenuto a 'Un Giorno da Pecora' su Radio 1, ha così commentato l'ipotesi di allontanare dalla selezione azzurra i giocatori giudicati colpevoli: "La Nazionale deve esprimere un valore tecnico e morale. Non andare a giocare più in azzurro non vuol dire non fare più sport, ma farlo in altro modo. È una valutazione che va fatta, al netto però che prima va provato tutto. Anche il patteggiamento presuppone un’assunzione di responsabilità pro futuro. Penso sia interessante che ci sia una parte di riabilitazione attraverso i servizi sociali. Questi ragazzi devono conoscere la vita un po’ meglio".