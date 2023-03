Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, Christianha espresso qualche preoccupazione sul futuro dellacitando anche due "colonne" della. Ecco le sue parole: "Ormai bisogna preoccuparsi sempre. Mi sento tranquillo solo in mezzo al campo. Per il resto,ha sempre bisogno del miglior Immobile e soprattutto di. E va recuperato Raspadori, uno che gioca proprio bene. Scamacca? È indietro. In difesa, si pagano invece l’addio die i guai di, gente che pesava sotto tutti i punti di vista".