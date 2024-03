Il commissario tecnico della Nazionale Under 21 Nunziata ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per le gare contro Lettonia e Turchia in programma a Cesena e a Ferrara. Nell'elenco dei giocatori a disposizione figurano Fabio, Luise Riccardo. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Nunziata per i due impegni degli azzurrini: